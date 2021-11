Za cepljenje proti covidu-19 na Metelkovi se je treba predhodno naročiti prek spletne strani https://narocanja.zd-lj.si/275. Na en termin se lahko naroči več oseb. Danes, v sredo, četrtek in petek med 7. in 9. uro sočasno cepijo proti gripi in covidu-19 s pfizerjem. V sredo in petek med 7. in 9 uro s cepivom moderna. Danes bodo med 9. in 12. uro naročene prek zVem cepili s pfizerjem. Jutri bodo s pfizerjem naročene cepili med 10. in 20. uro, v sredo naj bi bilo mogoče izbirati med pfizerjem in moderno, cepljenje za naročene pa bo od 9.30 do 14. ure (zVem). V četrtek bodo s pfizerjem cepili med 10. in 14. uro, v petek pa naročene le z moderno, in sicer med 10. in 14. uro.

Brez predhodnega naročanja lahko v prestolnici do cepiva pfizer proti covidu-19 pridete v Medicinskem centru Ljubljana na naslovu Vilharjev podhod 1, na Kongresnem trgu ter v nakupovalnih središčih Aleja, City park in Interspar Vič. Povsod bodo cepili tudi proti gripi.

V Vilharjevem podhodu ta teden cepijo vsak delovni dan med 9. in 18. uro, v soboto in nedeljo pa med 9. in 14. uro. Na Kongresnem trgu Zdravstveni zavod Zdravje na delovne dneve cepi med 9. in 18. uro, v soboto in nedeljo pa med 9. in 14. uro. Na parkirišču Tivoli cepi od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro ter v soboto med 9. in 13. uro. V nakupovalnem središču Aleja bo danes in jutri cepljenje med 16. in 20. uro, v sredo, četrtek, petek in soboto pa med 10. in 19. uro. V nakupovalnem središču City park zavod Zdravje cepi le v petek med 16. in 19. uro in v soboto med 9. in 13. uro. Vsak delovnik med 8. in 17. uro v soboto in nedeljo pa med 8. in 16. uro se lahko brez naročanja cepite tudi na Savski cesti 2 pri Pacientu. Prav tako cepijo na drugi strani ceste pri Doktor 24, in sicer med 12.30 in 15.30. Pri njih lahko opravite tudi hitri test (HagT), PCR-test in test na protitelesa. Če se odločite za cepljenje na vašem naslovu, pa je ne glede na število oseb strošek prihoda na lokacijo 50 evrov.

Tudi v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med urgenco in Polikliniko se lahko pacienti brez naročanja cepijo vsak delovni dan med 12. in 17. uro.