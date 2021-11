Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes tvitnil, da ga je tragedija šokirala in da namerava odpotovati na kraj nesreče. Obsodil je še tihotapce ljudi, ki organizirajo te poti.

Francosko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da so francoske patrulje našle trupla migrantov in nezavestnih ljudi v vodi, potem ko so ribiči opozorili na nesrečo. Policija je kasneje sporočila, da je umrlo več kot 20 ljudi.

V iskalni akciji sodelujejo trije helikopterji in tri ladje.

Tragedija se dogaja v času zaostrovanja napetosti med Parizom in Londonom zaradi števila ljudi, ki prečkajo Rokavski preliv. London namreč poziva Pariz, naj bo bolj strog pri tem, da migrantom prepreči, da se podajo na pot.

Po podatkih francoskih oblasti je letos skušalo preliv prečkati že 31.500 ljudi, na morju pa so rešili 7800 ljudi.