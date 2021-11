Stranke so sicer pred dnevi že napovedale, da želijo ta teden doreči koalicijsko pogodbo, ki bo začrtala pot Nemčije za prihodnja štiri leta.

Že ob začetku koalicijskih pogajanj pred enim mesecem so SPD, Zeleni in FDP napovedali, da si želijo, da bi kanclerskega kandidata iz vrst SPD Olafa Scholza na čelo vlade potrdili v tednu, ki se začne 6. decembra. Pred tem želijo Zeleni o podpori glede koalicijske pogodbe vprašati še člane, SPD in FDP pa načrtujeta kongresa strank.

Prejšnji konec tedna je zaokrožilo tudi že nekaj seznamov bodočih ministrov, a teh niso potrdili. V koalicijski pogodbi se običajno zapiše, kateri stranki pripada katero ministrstvo, ne pa tudi imen bodočih ministrov.

Med drugim je Frankfurter Rundschau poročal, da bi lahko SPD in Zeleni vodili po pet ministrstev, FDP pa štiri. Tako bi predsednik FDP Christian Lindner predvidoma prevzel ministrstvo za finance. V zameno za tako močno ministrstvo pa bi sopredsednik Zelenih Robert Habeck prevzel »megaministrstvo« za gospodarstvo in podnebje, njegova kolegica na vrhu Zelenih Annalena Baerbock bi lahko postala zunanja ministrica.

Socialdemokrat Scholz bo na kanclerskem položaju nasledil Angelo Merkel, ki se po 16 letih poslavlja s položaja.