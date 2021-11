Zagotovo ste že slišali, da si lahko ene najbolj okusnih štrukljev privoščite v domu na Kofcah. Hrib pod zahodnim delom grebena Košute v Karavankah v jesenskem, za »neustrašne« pa tudi v zimskem času vabi na lep nedeljski izlet. Glede na telesno pripravljenost najšibkejšega v družini do doma vodi več poti. Sami smo si za sobotni izlet izbrali lažjo pot skozi Tržič in naprej po Dovžanovi soteski, ki je vredna tudi krajšega postanka za ogled. Soteska, ki je starejša kot dinozavri, se ponaša z bogato geološko dediščino, ki jo je razkrila gorska reka Tržiška Bistrica, ko je vrezovala strugo v pestro kamnito skladovnico. Po precej ovinkasti in ozki cesti, ki jo je tudi štirinožni spremljevalec na srečo s praznim želodcem zdržal brez težav, smo vozili naprej do vasi Jelendol. Levo mimo Bornovega gradu in naprej po makadamski cesti v klanec do razpotja – deset minut od Jelendola, smo zavili levo. Tukaj se cesta zravna, vendar se pot nadaljuje po pobočju Košute, kjer smo parkirali avtomobil na manjšem parkirišču. Sicer lahko avto pustite tudi višje, na večjem parkirišču. S ceste smo sledili tabli »Kofce čez Dolžanko« in zavili v gozd.

Družinam prijazna planinska koča

Pešpot, ki so jo na veliko veselje psa popestrili manjši vodni izviri čeznjo, se hitro začne vzpenjati. Manjši vzpon, ki poskrbi za dodatno kapljo znoja, pripelje do kapelice sv. Janeza Krstnika. Od tu sledi še krajši sprehod skozi gozd in čez pašnik, od koder se pred očmi že nariše poleti prenovljen planinski dom na Kofcah. Čas hoje: dobra ura, seveda z vmesnimi postanki za fotografiranje in klepet.

Planinski dom zadnja leta uspešno krmari družina Vogelnik, ki lačnemu obiskovalcu – v jesenskem in zimskem času so odprti le v soboto in nedeljo – ponudi najbolj klasične jedi na žlico in seveda štruklje, ki so za marsikoga odlična motivacija za izlet. Poleg skutnih in ajdovih z orehi, ki so še vedno med bolj priljubljenimi, gredo predvsem otrokom in sladokuscem v slast čokoladni štruklji, štruklji z borovnicami, malinami. Treba je vedeti, da so Kofce že nekaj let priljubljena družinska izletniška točka. Kot magnet pa služijo tudi igrala za hišo, kamor spada igralna hišica s plezalno steno in tobogani. In ko večina družin posede pred dom ali pa si najdejo prostor na travi okoli doma, najbolj uhojeni planinci pot nadaljujejo naprej do bližnjih dvatisočakov Veliki vrh (2088 m) in Kladivo (2094 m). »Vmes se lahko ustavite še na gori Kofce (1967 m) ali jo mahnete do planine Šija (1528 m), le 30 minut hoda oddaljene od Kofc. Ves čas pa uživate v zares izjemnih razgledih z grebena Košute,« nas je bodril in vabil v družbo zgovoren planinec ter nam zaupal, da Kofce rad obišče tudi pozimi. Pravi, da je takrat veliko manj ljudi, se je pa treba za razmere v hribih tudi bolje pripraviti. No, mi smo se pripravili za štruklje, ki so zagotovo upravičili svoj sloves.