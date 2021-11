Cvetačni riž je čudovito odkritje. Ko cvetačo na hitro zmeljete v mala zrna in ta popečete v dišeči zelenjavi, na cvetačo nikoli več ne gledate enako. Ne le, da zmleta cvetača izgleda kot riževa zrnca, cvetačni riž lahko v jedeh tudi uporabite namesto riža. Seveda ne rižote, je pa odličen popečen, super pa se ujema tudi z raznimi omakami. Zato ga le pripravite, ko si zaželiš manj kaloričnega obroka.

Najprej opozorilo za vse skeptike – okus cvetače ni prisoten v jedi, ko je ta sveže pripravljena, ker kasneje lahko razvije rahel okus po cvetači, kar pa pravzaprav sploh ni tak velik problem.

Cvetača je pravzaprav pravi mali čudež. S cvetačo lahko pripravite pire, pico, njoke, polpete, juhe, omake … S cvetačo pripravite še:

• Krompirjevo-cvetačni pire s kremno špinačo in pečeno koruzo

• Cvetačni njoki v kremni omaki s pečeno bučo in brokolijem

• Cvetačne kroglice s sirom in zelenjavo

• Burger s cvetačnim polpetom, šparglji in jajcem

• Cvetačna solata z gorčično-medenim prelivom in kranjsko klobaso

• Čudovita in enostavna cvetačna pica

• Špinačni rezanci s cvetačno omako, gobami in sušenimi paradižniki

• Kremna veganska cvetačna juha

• Neverjeten cvetačni zrezek z gobovo omako

Vse jedi so odlične!

Cvetačni riž z zelenjavo in tofujem je čudovit. Da je bolj hranljiv, dodajte še tofu, ki je odličen v tej jedi. Popečete ga lahko na olju tudi le s soljo in poprom, lahko pa mu dodaš še več odličnega okusa in ga popečeš še z začimbami.

Namesto točno te zelenjave (paprika, brokoli, korenje …) lahko uporabite tudi katero koli drugo zelenjavo: šparglje, špinačo, gobice, grah, stročji fižol … Izberite zelenjavo, ki jo imate pri roki, je v sezoni in vam je najbolj všeč. Najpomembnejša je pravzaprav le cvetača, ki je osnova v tej jedi. Če uporabite zelenjavo, ki potrebuje več kuhanja, jo skuhajte posebej, drugo zelenjavo pa le popražite, da se zmehča. Vrstni red praženja naj bo od najbolj trde zelenjavo do najmanj trde zelenjave, saj trša potrebuje več časa, da se skuha.

V cvetačni riž lahko za še polnejši obrok umešate tudi še jajce ali dva. Tega razžvrkljajte v posodici in potem na koncu praženja vlijte med riž in popraži, da zakrkne in se zmeša z zelenjavo.

