Življenja brez čudovitih sladic ne bi bilo vredno živeti. Prav je, da skrbimo za zdravo prehranjevanje z veliko zelenjave, nekaj sadja, polnozrnatimi žitaricami, vlakninami in malo mesa, prav je pa tudi, da se vsaj enkrat na teden privoščimo res dobro sladico. Tako polno čokolade, ki je ravno prav sladka in te pocrklja po želodčku in še bolj pomembno, po duši. Čokolada je zakon!

Marmorni kolač s čokoladno glazuro je popolno razvajanje brbončič. Ker ostane mehak več dni, ga lahko pripravite tudi vnaprej, oziroma dan, preden ga postrežete. Ko se ohladi ga lahko tudi narežete, položite na širok krožnik ali pladenj, položite v skrinjo in ko se zamrzne, prenesete v vrečko in imate na razpolago več mesecev, saj se čisto lepo odmrzne.

PRIPRAVA

Sestavine za kolač:

250 ml olja

200 g sladkorja

1 dcl mleka

4 jajca

1 žlička vanilijeve esence

300 g moke

2 zvrhani žlički pecilnega praška

25 g kakava

1 limona

Sestavine za glazuro:

200 g temne čokolade za kuhanje

200 g sladke smetane

PRIPRAVA

Skupaj zmiksajte olje, sladkor, mleko, jajce in vanilijevo esenco. Dobljeno zmes razdelite na polovico. V ločeni posodo skupaj zmešajte moko in pecilni prašek. Suhe sestavine razdelite na pol, vendar eni polovici odvzemite 25 g (ki jo dajte v drugo polovico) in v prvo dodajte 25 g kakava – tako poskrbite, da sta obe zmesi sestavljeni iz enake količine mokrih in suhih sestavin. V čokoladno zmes nato naribajte še limonino lupinico.

Pekač namastite z oljem in potresite z moko – tako se kolač ne bo oprijel pekača. V pekač najprej zlijte vanilijevo zmes, nato pa previdno še čokoladno zmes. Z nožem nato čokoladno zmes previdno in na hitro delno umešajte v vanilijevo zmes. Pekač postavite v pečico, ogreto na 180˘C in pecite približno 30 minut.

Če je kolač pečen, preverite tako, da vanj vtaknite zobotrebec. Če je ta čist, je kolač pečen, sicer pecite še nekaj minut. Pečen kolač vzemite iz pečice, ga pustite ohlajati kar v pekaču 5 minut, nato pa ga prekucnite ven na rešetko in pustite, da se popolnoma ohladi.

Čokolado sesekljajte. Sladko smetano zavrite – naj le zavre in naj se ne kuha. Nato sladko smetano odstavite s štedilnika, vanjo stresite čokolado in pustite počivati 15 minut – poskrbite, da bo čokolada potunkana v smetani. Nato smetano in čokolado dobro premešajte, da se naredi svilnata zmes, nato pa pustite počivati 15 minut.

Preden kolač prelijete z glazuro, ga lahko za 5 minut postaviš v hladilnik, saj se bo tako glazura bolj oprijela kolača in ne bo tako hitro spolzela z njega. Kolač postavite na rešetko, prelijte s čokoladno glazuro in pustite počivati 5 minut, nato pa prenesite v hladilnik, da se glazura strdi. Vso čokolado, ki je spolzela s kolača, seveda vestno pojejte kar z žlico!

Kolač z glazuro narežite in postrezite. Nenarezan bo počakal v hladilniku nekaj dni, lahko ga pa tudi narežete in zamrznete in v njem uživate postopoma več mesecev.