Zakaj bi ves čas jedli enako?! Klasična fižolova juha, oziroma pašta fižol, če vanjo ukuhamo še malo testenin, je že dobra in je nujno, da se ta recept obdrži. Prišel pa je tudi čas, da jo nadgradimo z več začimbami, z nekaj rdečega vina. s paradižnikom in z neverjetno enostavno tehniko pasiranja, da se znebimo prežiganja.

4. Pasiranju – Da juho zgostimo, kar je skoraj nujno, da ne jemo le vode, v kateri plava fižol, uporabimo tehniko pasiranja. Iz juhe na koncu vzamemo dve zajemalki juhe in jo s paličnim mešalnikom spasiramo, nato pa to gosto zmes umešamo nazaj v juho, ki jo zgosti. Tako zelo enostavno in tako zelo učinkovito.

3. Paradižnikih – v klasično fižolovo juho dodamo žlico paradižnikovega koncentrata, v nadgrajeno pa še malo paradižnikove kaše in če so v sezoni, še svež paradižnik, ki juho lepo osveži.

1. Začimbah – poleg lovorjevega lista, ki je v vseh fižolovih zadevicah res čudovit, v to juho dodamo še timijan, rožmarin in na koncu za svežino še peteršilj. Če oz. ko svežih začimb nimamo, uporabimo kar sušene.

PRIPRAVA

V večji kozici segrejte olje in na njem zmehčajte sesekljano čebulo. Dodajte sesekljan česen, paradižnikov koncentrat in sesekljan rožmarin ter premešajte. Dodajte kuhan fižol, paradižnikovo kašo, lovorjev list, timijan in vino ter jušno osnovo, dobro premešajte in kuhajte približno 15 minut. Če želite dodati testenine, jih dodajte sedaj.

Iz juhe najprej NUJNO vzemite lovorjev list, nato pa dve zajemalki juhe prenesite v posodo za pasiranje, kamor po želji dodajte še nekaj peteršilja in zmiksajte. To gosto zmes nato vlijte nazaj v juho, premešajte in poskusite. Dodajte svež paradižnik, popoprajte in po potrebi še dosolite.

Juho postrezite v skodelice ali na krožnik, po želji še popoprajte in okrasite še z nekaj svežega peteršilja in postrezite.