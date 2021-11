Za pripravo bučnih njokov seveda potrebujete bučni pire, ki ga lahko čisto enostavno pripravite kar doma. Uporabite katero koli rumeno jedilno bučo, ki jo narežite na kocke, nato pa ali zmehčajte v pečici ali pa jih skuhajte. Nato jih zmiksajte, še malo odcedite in bučni pire je pripravljen. Natančnejši zapis priprave bučnega pireja si poglejte v receptu Doma pripravljen bučni pire.

Bučni pire lahko uporabite za njoke in še mnoge odlične jedi. Z bučnim pirejem pripravite še:

Ko imate enkrat pripravljen bučni pire, je priprava bučnih njokov res hitra in enostavna. Lahko jih pripravite tudi le z bučnim pirejem in moko, vendar pa so s skuto in parmezanom bolj rahli in se kar stopijo v ustih. Da bodo res božansko mehki poskrbite, da pire nima odvečne vode, ki je je v buči seveda veliko. V vsakem primeru priporočamo, da ga prenesete na s kuhinjsko krpo obloženo cedilo, da odvečna voda odteče. To je pomembno zato, da zaradi premokrega pireja v testo ne do treba dodajati preveč moke, saj več moke pomeni bolj trdi njoki.

Priporočamo, da na enkrat pripravite več njokov in jih zamrznete. Ko jih enkrat oblikujete, jih razporedite na s papirjem za peko podložen krožnik ali pladenj in položite v zamrzovalnik. Ko so zamrznjeni, jih položite v vrečko in shranite v zamrzovalniku. Ko jih zaželite, jih kar zamrznjene vrzite v vrel soljen krop in ko priplavajo na vrh, so skuhani.

Bučne njoke z masleno omako morate postreči takoj, zato pripravljanja vnaprej ne priporočamo. Seveda pa lahko, kot opisano zgoraj, vnaprej pripravite njoke.

Preden pogledamo, kako se ti odlični bučni njoki pripravijo, pa poglejte še, s čim njoke še lahko pripravite:

PRIPRAVA SESTAVINE (za 2 lačni osebi): Sestavine za bučne njoke: 250 g odcejenega bučnega pireja (*glej instructions) 250 g spasirane skute 1 jajce 30 g parmezana 1/2 žličke soli 190 g moke (+ več po potrebi) Sestavine za omako: 30 g masla 4 listki svežega žajblja (ali 1 žlička suhega) 1 strok česna 1 žlička moke 2 žlici smetane za stepanje nekaj žlic vode, v kateri se skuhajo njoki parmezan za okras