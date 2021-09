Ko dan ne poteka tako, kot si želite ali pa je zunaj res turobno vreme, je čas za malo sončka na krožniku. Ti zlati rezanci z luštno zeleno spremljavo vas bodo zagotovo spravili v boljšo voljo. Ne le, da so že na pogled lepi, že nos bo takoj ugotovil, da ustvarjate nekaj posebnega, saj dišiii. Brbončice pa bo, če ne drugega, prepričal avokado, ki bo kremast in čudovit – a le, če bo res dobro zrel – poskrbel, da bodo vsi okusi res zasijali.

Za pripravo lahko uporabite katere koli testenine, priporočamo predvsem rezance in špagete, ki lepo popivajo slastno sojino omako. V jedi lahko uživate vse leto, zato uporabite svež ali zamrznjen brokoli. V času, ko špinače ne dobite, je ne uporabite. Jed pravzaprav naredijo rezanci, brokoli, omaka in avokado. In to v 15 minutah!

Najprej še nekaj res dobrih jedi z rezanci:

PRIPRAVA

180 g rezancev

150 g brokolija (svežega ali zamrznjenega)

1 žlica olivnega olja

4 stroki česna

naribana lupinica limete ali limone

1/2 žličke sušenih čilijevih kosmičev

2 žlici belega vina (ali 2 žlici limetinega soka)

2 žlici sojine omake

sol, poper

150 g pesti sveže špinače

1/2 avokada

po želji še 1/4 žlička mletega ingverja in 1/2 žličke medu

V osoljeni vreli vodi skuhajte rezance po novodilih na embalaži. Tri minute pred koncem kuhanja v vodo k rezancem dodajte brokolijeve cvetke.

Medtem v kozici segrejte olje in na njem približno 2 minuti mehčajte česen, dodajte čilijeve kosmiče in naribano limetino lupinico. Ko se česen zmehča, dodajte vino, sojino omako in nekaj žlic vode, v kateri se kuhajo rezanci. Ko zavre, po potrebi – seveda prej poskusi te– posolite, po želji dodajte ingver v prahu in med ter obilno popoprajte. Ko zavre, dodajte še špinačo in premešajte, da špinača uvene.

Medtem bi se rezanci in brokoli že morali skuhati, zato najprej prihranite nekaj vode, v kateri so se kuhali, nato pa rezance in brokoli odcedite in takoj umešajte v omako, da se omaka oprime vseh rezancev. Če je presuho, dodajte malo prihranjene vode.

Rezance servirajte, okrasite z na kocke narezanim avokadom (posolite in popoprajte jih in pokapajte z limoninim sokom) in čilijevimi kosmiči ter takoj postrezite.