Nepreslišano: Dr. Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje

Etične pokončnosti pri članih strokovne skupine nisem zaznal. Za slabo vodenje epidemije so bistveno bolj krivi, kot jih običajno prikazujejo mediji. V njih želijo videti žrtve politike. Pa niso. Vsaj za zdaj naša oblast še ni tako totalitarna, da bi jih poslala v gulag, če bi se odločno uprli nestrokovnim in škodljivim ukrepom. Vsak dan so imeli in imajo možnost, da javno nasprotujejo določenemu ukrepu in odstopijo. Ali se res lahko opereš krivde, če šele po tragični smrti mlade osebe sporočiš, da si določenemu ukrepu nasprotoval? Strokovna skupina tudi pri drugih stvareh ni nedolžna. Prepričan sem, da odločitev, naj se stanovalci domov starejših občanov, ki zbolijo za covidom-19, zdravijo kar tam, ni zrasla na vladnem zelniku. A to ni edina njena napaka.