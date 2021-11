Pokvarjeni, prodani in primitivni odhajajo

Predstava je končana. Zastor je padel in lahko greste domov. Ni več kaj videti. Tragikomedija v treh dejanjih z naslovom Kako smo reševali Slovenijo in se zraven dobro omastili je prenehala ponovitve. Bilo jih je preveč, bile so bedaste do amena in bile so tako brezsramne, da nas bo lahko do konca življenja sram. Pa čeprav smo bili le gledalci. Opazovalci. Zunaj teatra, saj nismo dobili vstopnic za privilegirane sedeže.