Boj za prevlado nad Triglavom še poteka

Oblikovalec Emil Kozole je v zadnjem letu in pol potoval po Sloveniji in zbiral motive Triglava na zastavah političnih organizacij, na dresih športnikov in v drugih, manj predvidljivih kontekstih. Knjigo, v kateri je zbral več kot 400 primerov znakov z motivom najvišje slovenske gore, bo v petek predstavil v galeriji DobraVaga.