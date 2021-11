Nepreslišano: Antiša Korljan, kolumnist

Sprevračanje, zlonamerne interpretacije, manipulacije, vse to smo z odliko že absolvirali in to ne včeraj. A včasih se stvari obrnejo tudi proti tistemu, ki jih je vpelj(ev)al. V tem primeru proti SDS. Tako je te dni mogoče opazovati zaplete ob kandidaturi Roka Svetliča za ustavnega sodnika. Sprva mu je kazalo dobro, potem pa je profesor ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc iz spominskega predala privlekel Svetličev nastop na nekem posvetu, kjer naj bi se, tako gre interpretacija, zavzemal za streljanje migrantov na meji. Svetlič je pohitel z zatrjevanjem, da je na tistem sestanku govoril prav nasprotno in da je opozarjal pred tem, da bi države lahko v obrambi lastne suverenosti uporabile tudi orožje, a madež je bil narejen in glasovi podpore so začeli odtekati.