»Pred nekaj dnevi sem bil na testiranju pozitiven na covid-19. Trenutno sem v samoizolaciji, spoštujem vse ukrepe in priporočila. Nisem v najboljšem stanju in sem pomoč iskal tudi v bolnišnici. Iskreno me je presenetilo, da lahko mladega športnika tako zdela. Želim si čimprejšnjega okrevanja in miru, da spet pridem k sebi,« je med drugim zapisal Jelar, član reprezentance A.

V začetku oktobra si je triindvajsetletnik v Kranju na poletnem državnem prvenstvu delil tretje mesto. V skupnem seštevku minule sezone svetovnega pokala je bil kot peti Slovenec na skupnem 25. mestu (207 točk). Februarja letos je bil na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na srednji napravi 28.