Ukrajinske oborožene sile so v torek zvečer sporočile, da so v regijo napotile brezpilotno letalo Bajraktar TB2 turške izdelave. S tem želijo »sovražnika prisiliti k prenehanju ognja,« so pojasnile.

Proruski separatisti so pred tem s težkim topništvom obstreljevali Doneck, je sporočila ukrajinska vojska. Po navedbah vojaških virov je bil v obstreljevanju ubit ukrajinski vojak, drugi pa ranjen.

Rusija je kritizirala uporabo brezpilotnikov. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je izpostavil, da ima Moskva s Turčijo sicer dobre odnose, vendar dogodek potrjuje njihovo zaskrbljenost, da bi dobava tovrstne oborožitve ukrajinski vojski lahko destabilizirala razmere v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je podobno kot Peskov izrazil zaskrbljenost in dejal, da Rusija preiskuje poročila, da je Ukrajina uporabila turško brezpilotno letalo. »To bi moralo začasno ustaviti tiste, ki posvečajo pozornost trmastim zahtevam Ukrajine, da bi jo bilo treba takoj sprejeti v Nato,« je dejal.

Ukrajinska vojska se v regijah Lugansk in Doneck ob ruski meji že od leta 2014 bori proti separatistom, ki jih podpira Rusija. Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo zaradi spopadov ubitih več kot 13.000 ljudi. Mirovni načrt, ki sta ga Rusija in Ukrajina sprejeli leta 2014 in nadgradili leto kasneje, se ne izvaja.

Opazovalci se sicer bojijo, da se Ukrajina oborožuje z namenom ponovnega zavzema odcepljenih ozemelj po vzoru Azerbajdžana. Ta je pred letom dni ponovno zavzel velike dele regije Gorski Karabah v južnem Kavkazu, pri tem pa se je proti Armeniji boril predvsem z droni, še poroča dpa.