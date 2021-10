V gibanju Resni.ca, ki ga vodi pobudnik protestov Zoran Stevanović, so današnji shod napovedovali kot »protest vseh protestov«. »Tokrat gremo na naše trge! Na tak način se nas lahko zbere pol milijona! Ne na isti lokaciji, vendar združeni v eno!,« se glasi facebook vabilo na protest. Protestnike tako vabijo k shodu na glavnih trgih v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Murski Soboti, Celju, Kopru, Velenju, Postojni, Trbovljah in Kočevju. Kot to še zapisali v gibanju, smo na robu prepada, saj je »režim v svoji krvoločnosti izgubil ves razum«. »Afera na afero, grožnje z dodatnim zapiranjem in posmehovanje nas silijo, da vstanemo iz tega mučeništva,« so še zapisali. Glavna zahteva podpornikov facebook skupine Resni.ca je sicer odprava obvezujočih covid ukrepov in izvedba predčasnih volitev.

Na ljubljanskem Trgu republike se je zbralo nekaj sto protestnikov, v Mariboru, Celju in Kopru pa nekaj deset.

Policija je dopoldne sporočila, da tudi današnji shodi niso prijavljeni in da torej organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe. Za red in mir torej skrbi skrbela policija.