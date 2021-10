Okrajno sodišče v Velenju je pred slabim tednom razsodilo o tožbenem zahtevku Socialnih demokratov proti Janezu Janši zaradi lažnivih izjav in tvitov o »ukradeni judovski vili«. Premierja Janšo bosta bolela tako ego kot denarnica. Sodišče je izdalo zamudno sodbo in odločilo, da mora stranki SD plačati odškodnino v višini 10.000 evrov ter v roku 15 dni na svojem twitter profilu objaviti posebno opravičilo.

Ta se mora glasiti takole: »Tožena stranka Ivan (Janez) Janša se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena, SD je lastništvo na njej pridobila na zakonit način.« V SD so pojasnili, da gre za tako imenovano zamudno sodbo, kar pomeni, da se Janša pred sodiščem ni branil in je s tem pritrdil njihovim navedbam. Janša namreč v 30-dnevnem roku ni prevzel pošiljke sodišča in ni odgovoril na tožbo.

Sodišče je tako tožbenemu zahtevku stranke ugodilo v celoti. Spomnimo: Socialni demokrati so tožbo vložili letos julija, v njej pa so od slovenskega premierja zahtevali javno opravičilo, objavo izreka sodbe in odškodnino. Tožba je bila odziv na številne izjave Janše, v katerih trdi, da so si Socialni demokrati prisvojili »ukradeno judovsko vilo«, kar ne sproža odzivov zgolj v domači javnosti, temveč tudi širše na mednarodnem političnem parketu.

Odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle je v tožbi navedla pravna in zgodovinska dejstva, iz katerih izhaja, da Janša že od leta 1993 pozna vsa dejstva o nespornem lastništvu. Kot takratni minister za obrambo, tako v SD, je bil Janša celo član komisije za premoženjsko-pravne zadeve, ki je bdela nad postopkom sklepanja menjalne in darilne pogodbe med slovensko vlado in takratno SDP, predhodnico današnje SD. Sodba sicer še ni pravnomočna.