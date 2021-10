Znanstvena policijska diktatura

Včasih je policija preganjala mišljenje, intelektualci pa so zagovarjali svobodo misli in izražanja. Danes policiji ni mar, kaj kdo misli, ter s kemičnimi strupi, gumijastimi izstrelki in drugim orožjem napada naša telesa. Intelektualci, na levici bolj kot na desnici, pa nasprotujejo svobodi mišljenja in zahtevajo cenzuro. Ker policija napada ljudstvo po navodilih vladajoče stranke – ker vladajoča stranka torej zlorablja policijo kot sredstvo svoje vladavine – imamo opraviti s policijsko diktaturo. In ker je med intelektualci, ki ne dopuščajo svobode mišljenja in govora, veliko znanstvenikov, nastaja nekaj takega kot znanstvena policijska diktatura.