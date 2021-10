Svetovna prvakinja v srednji kategoriji po verzijah WBC in WBF Ema Kozin se bo tako čez dobrih pet tednov spet tekmovalno podala v ring. Koronsko obdobje jo je prikrajšalo za tekme, a kot so povedali v njeni ekipi, je fizično in kondicijsko odlično pripravljena.

Dvoboj z ameriško zvezdnico Claresso Shields je že nekaj časa "visel v zraku", kot sta pojasnila Kozinova in njen trener ter menedžer Rudolf Pavlin, nanj so se pripravljali že od februarja, zdaj pa so ga dočakali in so prepričani, da Slovenka v Birmingham ne bo šla le tekmovat.

»Taktična priprava nanjo je drugačna kot na druge tekmice. A raven vseh priprav se je dvignil, tudi jaz se počutim bolj močno in eksplozivno, kot sem bila kdajkoli. Pogledali smo se njene posnetke, vem, kje je dobra in kje lahko jaz izkoristim svoje prednosti. Ona je navajena vseskozi voditi tekmo, je močna in eksplozivna, se pa zna tudi ustaviti in njena moč pojenja v poznejših rundah, moja pa ne,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Lukovici dejala slovenska tekmovbalka.