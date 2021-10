Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Drevenšek lani na božični večer na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Tožilstvo mu zato očita tri kazniva dejanja umora ter kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovega ravnanja.

»Silvo je bil zelo navezan na otroka, redno je skrbel zanj. Tudi otrok je bil zelo navezan nanj, zato nikakor ni res, da je surovo ravnal z otrokom,« je na današnjem pričanju dejala mati obdolženega.

Nadaljevala je, da je bil Drevenšek v dneh pred tragičnim dogodkom »v zelo slabem psihičnem stanju«, za kar naj bi bila kriva odhod partnerice z otrokom in posledično prekomerno uživanje alkohola. Kot je dejala, se je partnerica kljub ločitvi stalno vračala po stvari v hišo in Silva s tem provocirala. »Če nekoga zapustiš, ne hodiš več nazaj,« je ugotavljala mati.

Po njenih besedah je partnerica Drevenška ob tem tudi zasmehovala, stalno naj bi ga zaničevala in nadzirala tudi njena družina. »Njemu se je zmešalo. Zraven pa še alkohol. Normalen človek tega ne more narediti,« je še dejala Drevenškova mati. »To je bila višja sila, kar se je v tej hiši zgodilo,« je zaključila.

Tožilka Teja Kukovec Belšak jo je opomnila, da je na predhodnem zaslišanju trdila, da njen sin ni pil alkohola. »Alkohol je bil prisoten,« je danes vztrajala mati. Je pa potrdila, da so po tragičnem dogodku odpeljali nekaj stvari iz Drevenškove hiše. Kot je dejala, so to storili na predlog njegove takratne odvetnice, da ne bi prišlo do morebitne kraje. »Vse je bilo poslikano, kar smo odpeljali, in je zdaj v hrambi,« je poudarila.