Po razburljivih tekmah tretjega kroga lige prvakov prihaja za nogometne sladokusce še bolj zanimiv konec tedna v najmočnejših ligah na svetu. Z izjemno nemške bo namreč vsaka postregla z izjemnim derbijem. V Angliji se bosta pomerila Manchester United in Liverpool (nedelja ob 17.30), v Franciji Marseille in PSG (nedelja ob 20.45), v Italiji Inter in Juventus (nedelja ob 20.45), v Španiji pa je na vrsti el clasico med Barcelono in Realom Madrid (nedelja ob 16.15), ki sicer po odhodu Lionela Messija in Cristiana Ronalda vse bolj izgublja sijaj in zanimivost.

Na tekmo, ki jo bo gostil Camp Nou, se moštvi podajata z dobrima popotnicama, saj sta obe med tednom dosegli zmagi. Precej bolj prepričljiv je bil Real Madrid, ki je na gostovanju s kar 5:0 ugnal Šahtar, medtem ko je Barcelona pred domačimi navijači z 1:0 strla kijevski Dinamo. Trener kraljevega kluba, ki ima na lestvici dve točki prednosti pred največjim rivalom, Carlo Ancelotti je navijače razveselil še z novico, da naj bi se pravočasno za tekmo po poškodbah vrnila Dani Carvajal in Eden Hazard. »Vsi se počutimo dobro in smo v dobrem stanju po tekmi s Šahtarjem. Obstajajo lepe možnosti, da bosta Carvajal in Hazard v moštvu za gostovanje pri Barceloni. Imamo dovolj časa, da se psihično in taktično pripravimo na zahtevnega tekmeca,« je povedal Carlo Ancelotti, ki je nato še nekoliko podrobneje razložil, kaj mora njegova ekipa narediti, da se bo iz Barcelone vrnila s tremi točkami. »Za nas je zelo pomembno, da se na igrišču postavimo dobro v obrambi. Predvsem da smo agresivni že na polovici igrišča, saj smo lahko z odvzetimi žogami hitro nevarni. Še posebej glede na karakteristike igralcev, ki jih imamo v napadu.«

Če gre pri Realu Madrid v letošnji sezoni za zdaj vse po načrtih, je drugače pri Barceloni. Trener Ronald Koeman je bil po porazu v drugem krogu lige prvakov proti Benfici tik pred tem, da izgubi službo, do menjave pa na koncu ni prišlo. A to ne pomeni, da nizozemski trener ni več pod pritiskom. Poraz na el clasicu bi njegov položaj znova lahko postavil pod velik vprašaj, česar se dobro zaveda. Vodstvo kluba je v zadnjih dneh podaljšalo pogodbo mladcema Pedriu in Ansuju Fatiju, njuna odkupna klavzula pa znaša kar milijardo evrov. Omenjeni novici sta za trenutek zasenčili ne preveč blestečo igro Kataloncev. »Proti Dinamu smo bili sicer boljši, a si nismo priigrali veliko nevarnih priložnosti. Če sem iskren, se ob tem ne počutim najbolje. Predvsem drugi polčas nas lahko skrbi, saj se ob podobni igri proti Realu Madrid ne bo končalo dobro za nas,« pravi branilec Barcelone Jordi Alba, ki si je pri sredini zmagi nategnil mišico v desni nogi, zato je njegov nastop pod velikim vprašajem.