Ne kradi, ne laži, bodi hudoben

Opozicije v vzhodni Evropi imajo že vsaj dve desetletji enak problem. Razdrobljene in skregane med seboj morajo najti formulo, ki bi jim omogočila, da se ne bi steple med seboj, še preden se začne predvolilna kampanja. Levičarji socialnim demokratom običajno očitajo neoliberalni odklon v desno, socialni demokrati skupaj z liberalci pa levičarjem, da so otročji in objektivno pomagajo desnici na oblast. Levi populisti zagotavljajo, da so edini pristen glas ljudstva. Nihče ne verjame v boga, bog pa potem ne mara nikogar od njih. Rezultat je običajno zmaga disciplinirane neliberalne desnice in medsebojno obtoževanje v bolj ali manj liberalni opoziciji. Ista zgodba od Beograda do Ljubljane in Varšave. Predvidljivo in dolgočasno.