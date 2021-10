»Zelo nas je peklo, ustrašili smo se, da gori, vsi smo šli takoj ven,« je povedala ena od treh zaposlenih, ki so bile skupaj s še eno stranko takrat v prostoru.

Na kraj dogodka so prišli, policisti, gasilci in reševalci. Poškodovan ni bil nihče. Gasilci merijo vsebnost plinov in prezračujejo prostore. Na pločniku pred knjigarno pa še vedno leži tulec, iz katerega se je kadilo.

Kot nam je povedala ena od prič dogodka, je po pločniku hodilo pet fantov s šolskimi nahrbtniki, ko so prišli pred knjigarno, pa je eden od njih odvrgel tulec. »Prepričan sem bil, da je petarda, a se je zgolj začelo močno kaditi. Ker nas je vse zelo peklo, je očitno šlo za doma narejen solzivec,« je povedal naš sogovornik. Jedek dim, ki je dražil oči, se je sicer vil vse do petega nadstropja stavbe.