Inšpektorji bodo z današnjim dnem okrepili število nadzorov

Finančna uprava RS bo na celotnem območju države okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev. “Še zlasti bomo veliko pozornost preverjanja spoštovanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogoja namenili zavezancem, ki delujejo na območju Obalno-kraške in Goriške regije,” so sporočili. Kot so dejali, bodo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki so jih v preteklosti že preverjali. “V primeru ponovno ugotovljenih kršitev, bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami,” so dodali.