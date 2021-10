Jasnič je v sporočilu za javnost navedel, da je poslanska skupina DeSUS na sredinem glasovanju v DZ »spet in znova eklatantno kršila sklepe iz zadnje seje sveta stranke DeSUS, ki je sklenil, da stranka zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne vlade niti njenih ukrepov, še najmanj zakonodajnih«.

Poudaril je še, da so poslanci z glasovanjem podprli tudi najbolj sporne predloge vlade in izpostavil novelo zakona o nalogah policije. »Pod vsako naslednjo akcijo Hojsovega ministrstva, ki bo razsuvala delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), bo poslej stal tudi pečat stranke DeSUS. To pa je v izrazitem nasprotju z interesi in vrednotami stranke DeSUS in predstavlja grobo kršitev sklepov najvišjega organa, sveta stranke,« je še zapisal Jasnič.

Takšno glasovanje poslancev je po mnenju Jasniča ne samo neposredna izdaja stranke DeSUS, ampak tudi izdaja slovenskih državnih interesov, še posebej v evropskih okvirih. Izpostavil je še, da je takšno glasovanje poslancev DeSUS morda res v skladu z njihovimi osebnimi interesi, a je hkrati v neposrednem nasprotju z interesi stranke, ki naj bi jo v DZ zastopali.

Poslance je Jasnič tako ponovno pozval k spoštovanju sklepov stranke, sicer bodo proti njim »prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe«, je še navedel.

Svet DeSUS je sicer na seji v preteklem tednu podprl dokument, s katerim odrekajo vsakršno nadaljnjo podporo vladi. Hkrati vlado, ki so jo sicer zapustili že decembra lani, pozivajo, naj nemudoma odstopi in razpiše predčasne volitve.