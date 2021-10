Ker shod, ki tokrat namesto na Trgu republike, kjer potekajo intenzivne priprave na nedeljski Ljubljanski maraton, poteka na Kongresnem trgu, ni prijavljen, nad dogajanjem tudi tokrat bdi policija, ki je zakonsko odgovorna za zagotavljanje varnosti. Opaziti je več policistov na konjih, na delu so specialne policijske enote, nad Ljubljano kroži policijski helikopter. Policisti so nekaj protestnikov popisali, ob 16. uri pa so se začeli tudi nagovori množice. Med govorci je bil tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je poudaril, da so protestniki vsak dan močnejši in so zgled tudi protestnikom v Italiji in drugod po svetu. Shod zaenkrat poteka dokaj mirno.

»Trg republike so ogradili. Naš trg! Domnevno zaradi maratona, ki se bo odvil čez nekaj dni! Medtem, ko Janez Janša in Vlada Republike Slovenije postavljata ograje med ljudstvo, bomo mi ljudstvo spet združili. Tokrat na Kongresnem trgu v neposredni bližini. Samo mirno, dostojno do policistov, brez nasedanja na provokacije! Slišali nas bodo v parlament! » je danes okoli poldneva sledilce na družbenem omrežju Facebook nagovoril Stavanović in jih pozval k protestu.

Ob 18. uri je policija protestnike obvestila, da je shod razpuščen zaradi zagotovitve varnosti. Protestniki se kljub opozorilom policije pomikajo proti Krekovemu trgu. Policija jih opozarja, naj ne ovirajo prometa, ter naj mirno zapustijo območje centra Ljubljane in upoštevajo navodila in njihove ukaze.