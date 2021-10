Košarkarji Cedevite Olimpije so evropski pokal začeli z dramatično zmago. Na Kanarskih otokih so v tesni končnici premagali lanskega polfinalista tega tekmovanja Gran Canario z 79:77.

Ljubljančani so do zmage prišli kljub precejšnjih nihanjem v igri in kar 21 izgubljenim žogam. V prvi četrtini so že zaostajali s 14:30, ob koncu tretjega dela igre in na začetku zadnjega pa so si privoščili petminutni strelski mrk, ki so ga domači izkoristili za delni izid 10:1 in vodstvo 65:63.

A za razliko od zadnjih dveh tekem v regionalnem tekmovanju so varovanci trenerja Jurice Golemca odločno odigrali končnico. Zaostanek 72:77 slabi dve minuti do konca so nadoknadili z borbeno igro in trojko prvega strelca tekme Jacoba Pullena (27 točk, trojke 6:9) 42 sekund pred koncem tekme.

Melvin Ejim je z dvema prostima metoma 25 sekund pred koncem povedel Cedevito Olimpijo v vodstvo z 79:77. V zadnjih sekundah pa znova ni manjkalo drame. Ljubljančani so po nepotrebnem zapravili zadnji napad, tako da so imeli Španci priložnost za zmago ali podaljšek, vendar je AJ Slaughter zgrešil trojko, Dylan Ennis pa odbojkarski poskus izpod koša v zadnji sekundi.

Ljubljančani nastopajo v skupini B in imajo pred seboj še sedemnajst tekem rednega dela do začetka aprila 2022. Nato bo osem najboljših ekip iz vsake skupine napredovalo v izločilne boje na eno tekmo vse do končnega zmagovalca, ki si bo v naslednji sezoni zagotovil udeležbo v evroligi.

Cedevito Olimpijo naslednja tekma čaka v sredo, 27. oktobra proti francoskemu predstavniku Bourg en Bresse, v njeni skupini pa so še Valencia, Promitheas Patras, Budućnost, Virtus Bologna, Ratiopharm Ulm, Bursaspor in Reyer Venezia.