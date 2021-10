»Dosegli smo pomemben mejnik pri dobavi cepiv proti covidu-19 v svetu,«je v izjavi, ki je bila predvajana prek video povezave, naznanila predsednica komisije. Cepiva, proizvedena v EU, so bila poslana v več kot 150 držav na vseh celinah, je dejala in pri tem med drugim omenila Japonsko, Turčijo, Novo Zelandijo, Južno Afriko in Brazilijo.

EU je v države z nizkimi in srednjimi dohodki v okviru mednarodne pobude za pravično razdelitev cepiv Covax dostavila približno 87 milijonov odmerkov. »Jasno je, da je EU največji izvoznik cepiv proti covidu-19,« je dejala.

Povezava je cepiva vselej pošteno delila s preostalim svetom. »Izvozili smo toliko, kolikor smo dostavili državljanom EU,« je pojasnila. Pri tem je tudi spomnila, da je v EU sedaj polno cepljenih več kot 75 odstotkov odraslih.

Vendar pa želi EU storiti več. Kot je dejala von der Leynova, si bodo z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom prizadevali, da bi bilo do naslednjega leta cepljenih 70 odstotkov svetovnega prebivalstva.

EU bo tako v prihodnjih mesecih donirala najmanj 500 milijonov odmerkov cepiva najbolj ranljivim državam. Vendar pa morajo tudi druge države prispevati svoj delež, je opozorila von der Leynova.

EU tesno sodeluje z italijanskim premierjem Mariom Draghijem in predsednikom Bidnom za podporo voditeljev skupine G20, ki se bodo sestali prihodnji teden v Rimu, temu ambicioznemu cilju, ki je premagati svetovno pandemijo, je še dejala.