Drevesa bodo posadili povsod, kjer je še kaj prostora - na ulicah, trgih, v parkih in tudi na nasipih ob mestni obvoznici, je sporočila pariška mestna uprava.

S tem se želijo boriti tudi proti podnebnim spremembam. Drevesa absorbirajo ogljikov dioksid (CO2), izboljšujejo kakovost zraka in prispevajo k ohlajanju mesta med poletnimi vročinskimi valovi, kar bo pripomoglo k zdravju Parižanov in zmanjšanju stresa, so dodali.

Pariz je sicer že zdaj ena od evropskih prestolnic, ki je najbolj bogata z drevesi, je poudarila mestna uprava. V samem mestu je približno 200.000 dreves, v urbanih gozdovih Boulogne in Vincennes pa še dodatnih 300.000.

Dodatna drevesa naj bi zasadili do leta 2026. V prvem obdobju sajenja v letih 2020 in 2021 so že posadili skoraj 14.000 mladih dreves, mesto pa v ta namen upravlja tudi lasten drevesni nasad.

Nekaj dreves bodo sicer morali odstraniti zaradi varnostnih razlogov, toda takšnih je manj kot dva odstotka, je dodala mestna uprava.

Pariz od leta 2014 svoja drevesa spremlja s pomočjo avtomatiziranega sistema; vsako drevo ima svojo digitalno identifikacijsko kartico in je vsako leto pregledano. V povprečju drevesa ob pariških ulicah niso starejša od 80 let. Da so prizadevanja za boljše podnebje v Parizu nujno potrebna, je poleti jasno sporočilo tudi pristojno sodišče, ki je državi naložilo milijonske globe zaradi prekomernega onesnaženja zraka v več metropolah, med drugim tudi v Parizu.