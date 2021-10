Lucy je s pomočjo rakete Atlas V iz Cape Canaverala na Floridi začela 12-letno misijo, v vesolju pa bo prepotovala približno 6,5 milijarde kilometrov. Strokovnjaki upajo, da bodo z njeno pomočjo izvedeli več o tem, kako je pred 4,5 milijarde let nastal naš sončni sistem in zakaj so se planeti v njem razporedili, kakor so se.

Sondo, dolgo več kot 14 metrov, poganjata gorivo in baterije, ki jih je mogoče napolniti prek sončnih kolektorjev. Letela naj bi blizu sedmim tako imenovanim Jupitrovim Trojancem. To so asteroidi, ki krožijo okoli sonca v isti orbiti kot Jupiter in veljajo za »fosile iz časa nastajanja planetov«, zato Nasa upa, da bo misija zagotovila nov vpogled v nastanek planetov in našega sončnega sistema, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg tega naj bi Lucy letela mimo asteroida v tako imenovanem glavnem pasu med planetarnimi orbitami Marsa in Jupitra ter se trikrat vrnila v bližino Zemlje.