S ceno okoli 550 evrov, neodvisnostjo od zunanjega računalnika in dizajnom, ki poskuša posnemati običajna očala, bi zmotno sklepali, da želi HTC z očali za navidezno resničnost (VR) vive flow konkurirati Facebooku in njegovim samostojnim očalom za navidezno resničnost oculus quest (1, 2 ali 3).

Tajvansko tehnološko podjetje pravi, da je ciljna publika vive flowa starejša in manj osredotočena na igranje videoiger. Del tega se kaže že v samem dizajnu naprave, ki jo nosimo kot običajna očala in ne kot smučarska očala z zategljivim pasom. Odsotnost zategljivega pasu namreč pomeni, da so očala vive flow manj stabilna na obrazu in posledično tudi manj primerna za aktivnosti, ki zahtevajo gibanje. Že en sam sunkovit obrat glave bi jih lahko pognal po zraku. Akcijske videoigre torej zagotovo odpadejo. So pa s težo 189 gramov bistveno lažja kot Facebookova očala oculus quest, ki tehtajo okoli pol kilograma.

Če odpadejo akcijske igre, ki so med najbolj priljubljenimi na trgu VR-videoiger, kaj potlej še motivira nekoga k nakupu očal za navidezno resničnost? Pri HTC stavijo na uporabnike, ki jih tehnologija navidezne resničnosti zanima, imajo dovolj globok žep, a želijo bolj enostavne izkušnje, med drugim pretočno gledanje videov in meditiranje v navidezni resničnosti. HTC napoveduje, da bo ob izidu za napravo na voljo okoli 100 aplikacij, do konca tega leta pa že okoli 150.

Naprava sicer premore dva LCD-zaslona z diagonalo 5,3 centimetra (2,1 palca) in ločljivostjo 1600x1600 na oko. Frekvenca osveževanja zaslona je 75-herčna (Hz), vidni kot pa znaša 100 stopinj. Napravo poganja Qualcommov procesor xr1, premore dve kameri za zaznavanje gibanja glave, za napajanje pa je treba uporabljati zunanji vir elektrike, denimo prenosno baterijo (power bank). Notranja baterija očal zadošča zgolj za nekaj minut uporabe in je namenjena zgolj premostitvi časa med menjavo zunanjih baterij. Krmilna ročka je androidni mobilnik. Na iphonih naprava ob izidu še ne bo delovala.