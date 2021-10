IEDC – Poslovna šola Bled, ki letos praznuje 35 let obstoja, je vodilna poslovna šola v srednji in vzhodni Evropi ter gibalo sprememb na področju razvoja menedžmenta. Obenem je mednarodni center odličnosti, pomembno poslovno srečevališče ter ustvarjalno okolje, ki menedžerje in voditelje spodbuja k razvoju in ustvarjalnemu razmišljanju. Od ustanovitve leta 1986 do danes se je na šoli izobraževalo več kot 94.000 udeležencev iz 100 držav. IEDC – Poslovno šolo Bled od ustanovitve vodi prof. dr. Danica Purg in je pomembno zaznamovala razvoj menedžmenta in voditeljstva v regiji. Ob praznovanju jubileja je prof. Purgova poudarila: »IEDC – Poslovna šola Bled je kraj, kjer utripa srce razvoja menedžmenta in voditeljstva v srednji in vzhodni Evropi in širše.«

Osrednje jubilejne slovesnosti, letnega mednarodnega predsedniškega foruma pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, se danes na Bledu udeležuje 150 gostov iz 19 držav. Na dogodku z naslovom Novo voditeljstvo za trajnostno prihodnost bosta podeljena častna doktorata profesorjema, ki sta pomembno prispevala k razvoju osrednje filozofije šole: Pierru Cassu, nosilcu katedre za voditeljstvo, ter Harisu Pašoviću, predavatelju umetnosti in voditeljstva ter mednarodno priznanemu gledališkemu režiserju. Uveljavljeni gospodarstveniki iz Slovenije in regije – diplomanti IEDC – bodo na okrogli mizi, ki bo sledila, predstavili svoje dosedanje dosežke in izzive za prihodnost ter se dotaknili vizije razvoja menedžmenta in voditeljstva.

Uradna slovesnost tega jubileja se je začela že včeraj, ko sta predsednik Slovenije Borut Pahor in predsednica Slovaške Zuzana Čaputová zasadila kroglasti lipovec v parku IEDC – Poslovne šole Bled. Drevo so v trajen spomin na ta dogodek izbrali dijaki Biotehniškega centra Naklo in ob tem povedali: »Drevesa simbolizirajo trdnost, mogočnost in trajnost. Rastejo precej več časa kot druge rastlinske vrste in imajo večji vpliv pri varovanju okolja. V urbanem okolju bodo delala senco, hladila in čistila ozračje. Z drevesnimi vrstami bomo ohranjali biotsko raznolikost vrta v parku šole IEDC.«