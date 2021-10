Plesalka in koreografinja Mateja Bučar in vizualni umetnik Vadim Fiškin sta leta 1999 ustanovila Društvo umetnikov (DUM). Koreografinja se je v minulih letih osredotočala predvsem na intervencije v zunanjih urbanih prostorih, Fiškin pa se v postkonceptualni naravnanosti navezuje na znanost, pogosto se posveča pojmu časa; trenutno razstavlja v Cukrarni.

Kaj je gonilo?

Rdeči čeveljci so grozljiva Andersenova pravljica o deklici, ki so ji odsekali noge, ker zaradi čeveljcev ni mogla mirovati. Zakaj ta žalostna zgodba in kako je umetniški par pripeljala do Rdečega oktobra? »Rdeči čeveljčki so me že dolgo zanimali, a ne v tej strašljivi Andersenovi inačici, ki ima manj strašne, a ravno tako religiozne srednjeveške korenine. V Andersenovi pravljici se punčka, ki greši, saj hodi v cerkev z rdečimi čeveljčki, lahko odreši le prek grozljive kazni: pot v nebesa je možna le, če ji odsekajo nogice,« pravi Mateja Bučar, Fiškin pa dodaja, da te religiozne moralke seveda niso hoteli uprizarjati. Zanimal ju je namreč predmet ali nekaj zunanjega, ki neumorno giblje človeka in ga morda tudi sili v ples. »Je to res zunanja (pri)sila ali pa notranja, morda naše nezavedno? Zanimalo nas je 'podrediti telo' predmetu kot gonilu, ki človeka sili v akcijo, v gibanje… V nekakšno nezaustavljivost pravzaprav, ki vedno hoče tudi spreminjanje; materialnost med telesnim in predmetnim je izredno zanimiva, še posebej za ples.«

Že lani, v projektu Nad parketom so plešoče parketne krogle same bolj vodile in upravljale telo kot pa obratno: »Ta princip smo zdaj razširili na 'zares' samogibne 'rdeče čeveljce', ki bodo v odnos vstopili s tremi plesalkami, Tino Valentan, Katjo Legin in Kristino Aleksovo, in ga bomo paralelno razvijali na dveh oziroma celo treh različnih ravneh: na otroški v Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki pa jo bomo ob večernih urah igrali v inačici tudi za odrasle, in v Kinu Šiška, kjer bomo v prizorišče 'rdečega dogodka' spremenili celotno Katedralo s parterjem vred. Rdeči dogodek je bil prvi delovni naslov, ker pa je bil kasneje programiran v oktobru, smo ga preimenovali v Rdeči oktober in mu s tem dali še neko socialnopolitično noto.«