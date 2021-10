Nemčija in Danska sta si pred novembrskim zaključnim dejanjem kvalifikacij kot prvi evropski reprezentanci zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. V Evropi je prostih še enajst mest, Slovenija pa je po porazu z Rusijo ostala tudi brez možnosti, da bi se kot zmagovalka svoje skupine v lanski izvedbi lige narodov prebila v dodatne kvalifikacije. Neposreden odhod v Katar si bodo zagotovile samo zmagovalke kvalifikacijskih skupin, vseh deset drugouvrščenih ekip pa skupaj z dvema zmagovalkama lige narodov (Avstrija in tretjeuvrščena reprezentanca iz skupine E) čakajo zahtevne dodatne kvalifikacije spomladi prihodnje leto.

Danska je postala hit nogometnega leta 2021. Na evropskem prvenstvu se je prebila vse do polfinala, kjer je bila po podaljšku srečnejša Anglija, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa na osmih tekmah ni dala niti točke, prav tako pa ni prejela zadetka. V skupini s Škotsko, Izraelom, Avstrijo, Ferskimi otoki in Moldavijo je Danska razred zase. Njena razlika v zadetkih znaša +27 in le Nizozemska je v kvalifikacijah dosegla več golov. Danska bo v Katarju nastopila na svojem šestem svetovnem prvenstvu, kjer bo poskušala nadgraditi dosežek iz leta 1998, ko se je prebila do četrtfinala.

»Uspevajo nam dobre stvari in postajamo samo še bolj lačni zmagovanja. V reprezentanci smo zgradili čvrsto garderobo, ki je mentalno zelo močna in se želi vsakič znova dokazovati. Na igrišču vsak igralec prispeva najboljše, kar zna. Nismo še dokončali dela, pred nami so velike stvari,« pravi danski kapetan Simon Kjaer. Danska si je nastop v Katarju zagotovila po torkovi zmagi nad Avstrijo v Köbenhavnu. Pred zadnjima dvema krogoma ima sedem točk prednosti pred drugouvrščeno Škotsko, ki se z Izraelom poteguje za dodatne kvalifikacije.

Danski nogometaši so na začetku kvalifikacij za mundial opozarjali na kršenje človekovih pravic v Katarju. »Nogomet spodbuja spremembe,« je pisalo na majicah, ki so jih nosili danski igralci, potem ko so v javnosti zakrožile informacije, da v Katarju med gradnjo nogometnih objektov zaradi nevzdržnih razmer umirajo delavci migranti. »Igralci nismo izbrali Katarja kot prizorišča naslednjega svetovnega prvenstva, smo pa zelo kritični do razmer, ki vladajo v tej državi,« je na začetku leta dejal danski kapetan Kjaer. Danska nogometna zveza je sprožila odmevno akcijo in zavzela jasno stališče, da ne podpira Katarja kot gostitelja svetovnega prvenstva. »Želimo zaostriti pritisk na Mednarodno nogometno zvezo, saj ne verjamemo, da se je položaj delavcev migrantov v Katarju spremenil. Želimo akcijo zdaj. Bolje danes kot jutri,« je dejal Jakob Jensen iz danske zveze.