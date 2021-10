V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so prepričani, da je v zadnjem letu izrekanje opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja prešlo vse normalne meje. Adil Huselja, regionalni predstavnik sindikata, meni, da bo zbiranje podpisov uspešno. »Čas je, da se anomalija, ki ustvarja pritiske nad zaposlenimi in zlorabe instituta, prenehajo,« je jasen. Predlog zakona, ki ga vlaga sindikat, je namenjen zaščiti vseh zaposlenih, z njim pa želijo omejiti možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja. Ugotavljajo, da zaradi pomanjkljivih določb prihaja do zlorab z namenom discipliniranja delavcev in kršenja njihovih pravic, saj zoper ukrep ni mogoče uveljavljati pravnega varstva.

Pobudi se pridružujejo tudi v Inštitutu 8. marec. Mojca Lukan je povedala, da v organizaciji verjamejo v solidarnost in močno povezovanje z različnimi organizacijami, kar bo prineslo spremembe. »Zato smo ob klicu sindikata takoj privolili v pomoč, izvajali pa bomo tudi monitoring podpisov in ob koncu pripravili podrobno poročilo, kje in na kakšen način je bila oddaja glasov onemogočena,« še doda. Teja Jarc, Mladi plus, dodaja: »Smo proti vsakršnemu ustrahovanju zaposlenih in s pobudo želimo ustvariti bolj varno okolje za delavke in delavce.«

Zbiranje overjenih podpisov bo naslednjih šestdeset dni potekalo na dva načina, in sicer z oddajo podpisa na upravni enoti ter z elektronskim podpisom na e-upravi. Zadnji dan za zbiranje podpisov in s tem za začetek zakonodajnega postopka v državnem zboru bo 11. decembra.