Pasje meso je že stoletja del južnokorejske kuhinje, letno naj bi za potrebe »specialitet« še vedno pobili kakšen milijon psov. A očitno je tudi za to tradicionalno prakso napočil konec. Predsednik Mun Dže In je pred dnevi priznal, da gre res za tradicijo, ki pa po drugi strani državi povzroča mednarodno sramoto. »Ali ni morda prišel čas za preudarno odločitev o prepovedi uživanja pasjega mesa?« se je na glas vprašal. Z njim se strinjajo mlajše generacije Južnokorejcev, ki na pse gledajo kot na hišne ljubljenčke, ne kot na hrano, kakor tudi aktivisti za pravice živali, ki na oblasti že dolgo pritiskajo za sprejetje take odločitve. Zadnja leta število farm, na katerih vzgajajo pse za živilsko industrijo, strmo pada, podobno tudi število restavracij, ki na menijih ponujajo njihovo meso. Tudi predsednik sam je velik ljubitelj živali, doma ima več psov, enega je celo posvojil iz zavetišča.

Zakon o zaščiti živali je v Južni Koreji namenjen predvsem preprečevanju okrutnega pokola psov in mačk, ne prepoveduje pa tudi uživanja pasjega mesa. Oblasti so se na ta zakon sklicevale, da so zmanjšale število farm s psi ter restavracij z njihovim mesom zlasti ob pomembnih mednarodnih dogodkih, kot so bile zimske olimpijske igre v Pjongčangu leta 2018 in poletne v Seulu tri desetletja prej. Ker si niso želele nakopati srda in dvigovanja obrvi zahodnega sveta, so ljudi prosile, naj v tistem času psov ne jedo, mesarje, naj v vitrine ne obešajo njihovih trupel, zaprle pa so tudi nekaj restavracij s tradicionalnimi pasjimi specialitetami. Kljub prepovedi so to meso še naprej stregli v na tisoče od njih. Na tnalu se je Južna Koreja znova znašla med svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2002, ko so na organizatorje prvenstva močno pritisnile različne skupine za pravice živali, med njimi Peta. Slovita Brigitte Bardot, nekdanja igralka in strastna borka za dobrobit živali, je takrat pozivala k bojkotu tekem, če Južna Koreja ne bo umaknila pasjega mesa z menijev restavracij.

Žive metali v krop

Aktivisti so v javnosti objavljali podatke, fotografije in posnetke s pasjih farm, kjer naj bi živali pretepali, zažigali, tresli z elektriko in jih žive metali v krop. Ponekod, kjer to prakso še držijo pri življenju, so namreč prepričani, da je meso še posebno slastno in mehko, če žival zaradi stresa pred smrtjo proizvede dodatne količine adrenalina. A je to mit. Podobno kot to, da poživljajoča juha bosintang s pasjim mesom zdravilno vpliva na počutje jedca, posebne učinke pa da ima zlasti na moškost. Tudi tega ne potrjuje nobena znanstvena raziskava. Po drugi strani se v zadnjih letih tej tradiciji upirajo mlajše generacije, ki se jim zdijo pokoli psov in uživanje njihovega mesa povsem nepotrebna in kruta dejavnost. Raziskava ministrstva za kmetijstvo je že leta 2007 pokazala, da se kar dve tretjini v njej sodelujočih, starih manj kot 30 let, pasjega mesa ne bi niti dotaknili. Več kot polovica te starosti namreč na pse gleda kot na domače ljubljenčke in ne kot na hrano, tiste, ki se z njimi še vedno mastijo, pa imajo za ujete v preteklem času. Nova raziskava je oktobra lani pokazala, da skoraj 84 odstotkov Južnih Korejcev nikoli ni zaužilo niti koščka pasjega mesa, obenem pa se z njim ne nameravajo mastiti nisi v prihodnosti; skoraj 60 odstotkov jih podpira tako prepoved, le nekaj odstotkov manj pa jih meni, da ta praksa meče slabo luč na državo.

Kako »alergični« so nekateri na šale o tem stereotipu, kaže tožba korejskih Američanov po olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju. Televizijski voditelj Jay Leno se je takrat namreč pošalil, da bo hitrostni drsalec Kim Dong Sung po diskvalifikaciji po zmagi »tako zelo jezen, da bo doma najprej brcnil psa, potem pa ga bo še pojedel«. Neokusna opazka se Azijcem in priseljencem po vsem svetu nikakor ni zdela smešna, televizijo NBC, ki je predvajala njegovo večerno pogovorno oddajo, so zasuli z zahtevami po opravičilu, nekateri pa so celo predlagali, naj mu vzamejo oddajo. Leno se ni pustil zmesti. »Govorim samo resnico,« je stal za izjavo. Šale na ta račun so se v njegovi oddaji ponavljale še desetletje, zanje pa se je opravičil šele letos.