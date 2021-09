Nepreslišano: Dr. Vesna Bergant Rakočević, sodnica, predsednica sodniškega društva

Statistike so za Slovenijo zelo neugodne. Zelo radi se primerjamo s severnimi državami in Nemčijo. Ravno sem poslušala vodilnega nemškega virologa prof. Drostna, kako razočaran je nad svojimi rojaki, ki so samo 70-odstotno precepljeni. Kako si razlagam nizko precepljenost v Sloveniji? Zdi se, da prevladujejo strah, nezaupanje, odklanjanje sodelovanja, tudi egoizem. Ne vem, zakaj je tako. So krivi naslovniki ali tisti, ki naslavljajo? Tudi če se ne primerjamo s pregovorno urejenimi in naprednimi severnjaki. Portugalci so recimo 80-odstotno precepljeni. Z možem sva bila maja na Madeiri, kjer ni niti enega primera covida, pa je bila policijska ura ob sedmih zvečer in maske obvezne. Malo so sicer negodovali, ampak ne preveč, predvsem pa so se vsi tega držali.