»Popravnih izpitov ni, sami smo se pripeljali v ta položaj, v katerem za nas štejejo samo točke. V zadnjih dveh akcijah smo imeli težave s tretjo tekmo, zdaj sta samo dve. A najprej razmišljamo le o Malti, potem pa o vsem ostalem. Za nas štejejo le točke, če hočemo ostati v kombinacijah za veliko tekmovanje,« je dejal Kek ob tem, da v skupini H po šestih krogih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri.

Iz dosedanjega dela kvalifikacij najbolj bodeta v oči poraza na Cipru in Hrvaškem, ko so igralci delovali anemično. »Tudi o tem bomo govorili na tej akciji, ne samo o kakovosti igre, ampak tudi o odnosu. Upam, da so tudi fantje prišli do ugotovitve, da moramo biti enostavno boljši, odločnejši, agresivnejši, drugače nimamo nobenih možnosti,« je poudaril selektor na novinarski konferenci.

Tekma proti Malti bo tekma karakterja Dodal je, da bo tekma proti Malti tekma karakterja, kjer se bo »zlomilo v eno ali drugo smer.« »Jasno pa je, da igrišče vedno pokaže resnico,« je še povedal. »Tisti, ki so tam že igrali, so se pošteno namučili. Če kdo misli, da je to le uvertura za Rusijo, potem lahko imamo velike težave,« je opozoril. Pojasnil je, da se je malteška vrsta do zdaj pokazala vse prej kot ekipa, ki ji zlahka nasuješ pet golov. To so nenazadnje sami občutili tudi na prvi tekmi doma, ko so zmagali z 1:0, a delovali prepočasno, premalo nevarno. »Takšnega tekmeca je treba čim prej prebiti. Doma so Maltežani še odločnejši, pogumnejši. Znajo se braniti, so organizirani, zato bomo potrebovali kakovost igre. In tudi odnos. Če bo ta tudi zdaj vprašljiv, potem to ne bo za nikamor,« je še dejal Kek.

Novi obrazi v reprezentanci Kek je v izbrano vrsto tokrat povabil tudi nekatere nove(jše) obraze, kot so Žan Karničnik, Žan Kolmanič, tudi Timi Max Elšnik, znova je zraven tudi David Tijanić. »Ne vem, zakaj bi jih klical, če jih ne bi nameraval uporabiti. Res pa je, da sta tokrat le dve tekmi in bo rotacij manj, hkrati pa so trije naši vezisti pod kartoni. Nekateri so tokrat zraven, da bi bili boljši pri agresivnosti, 'duelih',« je pojasnil Kek. Mariborčan je še povedal, da sta se pogovorila tudi z Josipom Iličićem in glede tega ni težav po burni reakciji ob menjavi v Splitu, in da je v primeru obojestranskega zadovoljstva pripravljen na podaljšanje pogodbe, kar je v pogovoru za Ekipo SN pred časom napovedal že predsednik NZS Radenko Mijatović. »Prejšnjo pogodbo sem sklenil v dveh minutah, če bo treba, bom novo v eni,« je zaključil Kek. Slovenija se bo z Malto merila 8. oktobra ob 20.45, z Rusijo pa 11. oktobra, prav tako ob 20.45. Rusija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 37., Slovenija 64., Malta pa 171. Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacij že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0.