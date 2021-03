Čeprav brez osvojene točke, je slovenska nogometna reprezentanca z dvignjenimi glavami odpotovala iz Sočija, kjer je na drugi tekmi kvalifikacij za Katar 2022 pustila soliden vtis. Rusijo je do zmage z 2:1 popeljal izkušeni napadalec Artem Dzjuba, ki so mu gostje dovolili preveč svobode. »Imam občutek, da bi se dalo iztržiti več,« je skelelo selektorja Matjaža Keka.

Nerešljiva uganka za slovensko vrsto je bil 32-letni ruski kapetan Dzjuba, ki je v kazenskem prostoru spretno izkoriščal svojo moč in višino. Pri prvem zadetku ga je izpustil Miha Zajc, pri drugem pa Miha Mevlja ni smel narediti prekrška, da ne bi prejel rdečega kartona. »Dvoboji z Dzjubo so vedno zahtevni. Zelo kakovostno se zagradi in kaznuje nasprotnika za vsako napako. Na odbite žoge smo reagirali prepočasi, brez prave dinamike in premalo odločno,« je analiziral Kek. Njegov najboljši igralec je bil znova Josip Iličić, ki je Slovenijo z diagonalnim strelom z razdalje vrnil v igro še pred odmorom. Na igrišču je čaral z globinskimi podajami, preigravanji, podajami s peto… »Vesel sem, da ima veliko voljo za igranje, čeprav med tekmo prejme ogromno udarcev. Nastopa s prepričanjem, da je treba dati vse za ekipo. V tej reprezentanci je enakovreden z drugimi,« je izpostavil selektor.

Na Cipru brez Mevlje in Šporarja

Poraz na gostovanju v Rusiji ni tragičen, saj je Slovenija v kvalifikacije krenila z odmevno zmago proti Hrvaški in ima na lestvici tri točke. Po dveh krogih je v veliko boljšem položaju kot Slovaška, ki je po remiju s Ciprom igrala neodločeno tudi z Malto. Vznemirljivo potovanje proti svetovnemu prvenstvu se bo za slovensko vrsto nadaljevalo jutri popoldne v Nikoziji. Nasprotnik bo Ciper, ki se je z obrambno igro izkazal na Reki in proti Hrvaški izgubil samo z 0:1. »Zdaj prihajajo tekme, ko bo treba osvajati točke,« opozarja Kek, ki bo posegel v udarno enajsterico. Miha Mevlja zaradi rumenih kartonov nima pravice nastopa, Andraž Šporar pa je iz Rusije odpotoval na Portugalsko. Njegov klub iz Brage je namreč vztrajal, da predčasno zapusti reprezentanco, saj bi moral po prihodu s Cipra prestajati obvezno štirinajstdnevno karanteno. Na dan tekme z Rusijo je tudi Hannover izrazito pritiskal za vrnitev Jake Bijola, ki je obe tekmi v zadnjih dneh začel od prve minute.

»S tem moramo v teh časih očitno živeti, a naše razmišljanje je že usmerjeno v tekmo s Ciprom, ki bo prav tako zahteven nasprotnik. Zagotovo se ne bomo kar sprehodili do zmage. Hrvaška in Rusija sta drug kaliber reprezentanc, kot smo jih poznali v ligi narodov. Do določenih zadev smo pokazali preveč spoštovanja, a napake so sestavni del športa. Vedeli smo, da v kvalifikacijah ne bo šlo brez poraza. Izgubljajo tudi boljše ekipe, kot je Slovenija,« je sklenil Matjaž Kek in včeraj že vodil trening v Nikoziji.