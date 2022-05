»Upam, da bo nov dres rezultatsko uspešnejši kot pred tem,« je uvodoma na novinarski konferenci, na kateri je Nogometna zveza Slovenije podpisala tudi šestletno pogodbo z novim opremljevalcem 11teamsports, malce v šali dejal Matjaž Kek. Sicer pa bodo njegovi izbranci danes s popoldanskim treningom v Stožicah začeli priprave na nov cikel.

Slovenija (65. na lestvici Mednarodne nogometne zveze) se bo v skupini B4 uvodoma 2. junija v Ljubljani merila s Švedsko (19.), 5. junija v Beogradu s Srbijo (25.), 9. junija v Oslu z Norveško (41.), 12. junija pa še doma s Srbijo. Dva kroga bosta nato še septembra, in sicer 24. domača tekma z Norveško, 27. pa še gostovanje na Švedskem.

Kek: Kader je širši kot običajno

»O moči tekmecev ni treba kaj dosti razpravljati. Štiri tekme pa so izziv za vsakega selektorja, posebej v tem terminu po koncu klubske sezone. Bistveno je to, da se dobro pripravimo, tudi kader je širši kot običajno prav zaradi konca sezone in teh štirih junijskih tekem,« je nadaljeval Kek, ki je dodal, da imata Adam Gnezda Čerin in David Brekalo še nekaj klubskih obveznosti, nekaj težav pa ima tudi napadalec Andraž Šporar, a naj ne bi bilo nič resnejšega.

Prav zaradi dejstva, da bo slovenska vrsta morala v tem junijskem terminu odigrati štiri tekme, je še neznanka, kako se bodo fantje odzvali, posebej ob tem, ko so se v prejšnjih ciklih težave v igri občasno pojavile »že« na tretji tekmi. »Ljudje, ki odločajo, so bili enostavno primorani v strnjen urnik, tudi svetovno prvenstvo je v neobičajnem času (novembra in decembra; op. STA). Ampak glede tega je brezpredmetno izgubljati energijo, vsi smo na istem,« je poudaril selektor.

»Lahko pa se vseeno zgodi veliko pozitivnega. Jasno je, kako Slovenija kotira v skupini. Ampak to je izziv. Že v ligi C je bil izziv, zdaj pa bomo igrali proti reprezentancam, ki so na SP ali so izpadle v zadnjem trenutku in imajo v svojih kadrih velika imena evropskega in svetovnega nogometa. Zame osebno je to motivacija, to želim prenesti na igralce,« je še povedal Kek in nadaljeval, da mogoče tudi igralci, ki za sabo niso imeli posebej dobre sezone, lahko veliko pridobijo, saj je reprezentančni nogomet vedno na očeh strokovne in laične javnosti.

Iličića (še) ne bo zraven

Kek je govoril tudi z Josipom Iličićem, ki ga po osebnih težavah tokrat ni zraven, saj še ni na pravi ravni. »Ampak ni bilo nobenega 'ne' z njegove strani za prihodnost. Upam, da bo šla njegova športna pot naprej, tudi v teh novih dresih,« je dodal selektor in glede izbora vratarjev, med katerimi kljub dobrim predstavam na Portugalskem ni Žige Freliha, pojasnil, da ima zdravstvene težave.

Prvouvrščena ekipa iz lige B se bo tako kot običajno prebila v ligo A, zadnjeuvrščena pa bo izpadla v ligo C. Je pa tudi tokrat format tekmovanja takšen, da bo tudi prek tega mogoče priti na evropsko prvenstvo 2024. Klasične kvalifikacije bodo dale 20 udeležencev, gostiteljica Nemčija že ima zagotovljen nastop, liga narodov pa bo dala še tri ekipe. Te bodo znane po dodatnih turnirjih, na katerih se bodo merile tiste najboljše ekipe, ki si mesta na EP niso zagotovile v kvalifikacijah.