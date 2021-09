Rade Mijatović: Sistem VAR pomeni novost v slovenskem nogometu in prinaša izjemno velike organizacijsko-tehnične zahteve. VAR uvajamo postopoma in iščemo rešitve, kako bi spomladi ali najkasneje na začetku prihodnje sezone zagotovili možnosti za izvedbo sistema na vseh stadionih. Vsi klubi bodo imeli do tedaj približno enako število tekem, na katerih bo prisoten VAR, ki prispeva k večji regularnosti tekem in ne obratno. (Foto: Luka Cjuha)