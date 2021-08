Natanko teden dni loči slovensko nogometno reprezentanco od novega trojčka tekem v šestih dneh. Po zmagi nad Hrvaško, grenkem porazu v Rusiji in nedopustnem zdrsu na Cipru bodo naslednje preizkušnje razkrile, koliko možnosti ima Slovenija za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju 2022. Selektorja Matjaža Keka zanima izključno osvajanje točk. Prihodnji teden bosta v Stožicah ob navzočnosti navijačev gostovali Slovaška in Malta, nato sledi vroče gostovanje v Splitu proti Hrvaški. »Vsak naš trening in vsaka tekma morata biti dogodek. To je nekaj največjega, kar se lahko zgodi igralcem,« je v izčrpnem druženju z novinarji razlagal Matjaž Kek.

Seznam še ni dokončen, naknadno bom dodal še dva nogometaša in tako izkoristil možnost vpoklica 26 igralcev za tri tekme. Čakamo zdravniški izvid Domna Črnigoja, v mislih sta še Tomi Horvat in Nino Kouter, igrati je začel tudi Haris Vučkić.

Ne gre veliko filozofirati. Imamo dve domači tekmi in gostovanje v Splitu, kamor bi lahko odpotovali tudi z avtobusom. Edini cilj so točke, na začetku pa bomo osredotočeni zgolj na uvodno tekmo. Slovaki bodo močan nasprotnik in v Stožice prihajajo z vsemi zvezdniki, ki so igrali tudi na evropskem prvenstvu. Mi gledamo nase in za razmišljanje o preboju na veliko tekmovanje potrebujemo kontinuiteto. Smo v specifičnem obdobju, saj se obetajo zadnji dnevi prestopnega roka. Želim si, da del igralcev uspešno uredi svoje statuse. Spomladi smo imeli težave s tretjo tekmo v šestih dneh, zato bomo sedaj pametneje izkoristili igralce. Zelo pomembno je, da se vračamo na Brdo pri Kranju, kjer imamo odlične pogoje, ki bi si jih vsak želel.

V našem nogometu nikoli ni bilo idealno. Uspešne reprezentančne generacije so imele zelo slabe statuse v klubih, zato jim je izbrana vrsta pomenila izziv, da so se dokazali. Tudi sedaj ne pričakujem idealnega stanja. Nekateri so že začeli igrati, drugim se bo začetek sezone še malo zavlekel. Z velikim motivom in željo lahko nadomestimo pomanjkljivosti.

Kdor želi v nogometu delati brez pritiska, je v velikih težavah. Pritisk rezultata, igre in odločitev je sestavni del življenja v našem poklicu. Prav je, da smo pod pritiskom, ki prinaša zavedanje odgovornosti. Na Cipru smo bili nedopustno slabi in takšna tekma se nam ne sme ponoviti. Skupina je neugodna, favorit pa še ni povsem jasen. V takšnem sistemu kvalifikacij je vedno manj treningov in uspe tistim, ki se najbolje prilagodijo razmeram. Uspešni igralci so navajeni na visok ritem tekem, manj uspešni pa bi morali k temu stremeti. Kdor za igranje v reprezentanci potrebuje dodatno motivacijo, ima problem.

To je temelj in vse se začne pri odnosu do dela. Nogometaši so v preteklosti že dokazali, da znajo dvigniti narod na noge. Evforija je plod dobrega rezultata in dokler se človek ne dokaže, mora živeti v skromnosti, želji in upanju, da bo vzbudil zanimanje med ljudmi. Slovenci hitro reagiramo na športne uspehe. Kontekst poraza na Cipru je za nas opozorilo, kontekst zmage nad Hrvaško v Stožicah pa vodilo. Upam, da bomo tudi nogometaši »zažgali« na svoj način. Navijače moramo z dobro igro sprovocirati na igrišču, da bo na tribunah prava energija.