Bolnikom bodo ponudili zgodnejše zdravljenje: kakšne so njihove pravice

Pot do operacije je še vedno težja kot pred pandemijo, toda nekateri bolniki bodo v kratkem vendarle prejeli ponudbo za zgodnejše zdravljenje. Z razpisom, ob katerem zdravstveni minister Janez Poklukar napoveduje dostopnejše posege, pa so se vrata do javnega zdravstva in denarja odprla tudi za čiste zasebnike.