Je že čas za Jane Bond?

Čeprav ima novi film o Jamesu Bondu naslov Ni čas za smrt, bo vseeno pomenil konec za aktualnega Jamesa Bonda Daniela Craiga. Craig se bo poslovil v velikem slogu in obkrožen s kopico žensk – dvema Bondovima dekletoma, ki ju igrata Léa Seydoux in Ana de Armas, »tajnico« Moneypenny (Naomie Harris) in MI6-agentko, ki jo igra Lashana Lynch in bi lahko postala naslednji James, no, Jane Bond. Ne? Zakaj pa ne? Morda je končno prišel čas, in to celo za tako mačistično franšizo, kot je James Bond. Če je po desetletjih moške tradicije v Doctor Who, kultni BBC-jevi znanstvenofantastični seriji, doktor Who lahko postala ženska, zakaj se ne bi enako zgodilo Bondu? Je pa res, da bi bil za Bonda, ki je desetletja izsiljeval poljube, skoraj posiljeval upornejše ženske, dokler se mu niso s poželenjem prepustile, jih pokroviteljsko udarjal po zadnjici, odslavljal od »moških« pogovorov in jih nasploh obravnaval kot (seksualne) objekte, to ogromen preskok. Preskok, za katerega je očitno potrebna ženska roka, saj je pri pisanju scenarija sodelovala Phoebe Waller-Bridge (avtorica serije Fleabag), ki naj bi bila k produkciji povabljena prav zato, da filmu doda nekaj humorja in odvzame nekaj šovinizma.