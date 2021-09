Goran Vojnović: Odprta pot v neznano

»Slikarstvo odhaja v zgodovino. Svet je tako zapleten, da slika o njem ne more več govoriti,« je te dni izjavil hrvaški slikar Igor Rončević. Ne vem, ali se strinjam z njim glede usode slikarstva, mi je pa blizu misel o zapletenosti sveta, ki od nas zahteva sodobnejše načine razmišljanja in izražanja, umetnost pa sili v iskanje novih, kompleksnejših načinov upodabljanja. Še posebej to velja za vizualno umetnost, ki je v želji, da bi povedala nekaj smiselnega o zapletenem tukaj in zdaj, v zadnjih desetletjih razvila domala nepregleden skupek najrazličnejših izraznosti. Obstaja seveda možnost, da to več pove o samem svetu umetnosti, ki je že dalj časa dobesedno obseden z iskanjem izvirnega in samosvojega, a vseeno ne moremo mimo vse bolj občutne zadrege umetnosti pri odsevanju sveta, v katerem živimo.