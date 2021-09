Kolesar se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.