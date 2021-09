Odziv na razpis je bil tudi letos zelo dober. Sodelujoči avtorji prihajajo iz vse Slovenije, nekaj je tudi prispevkov slovenskih pesnikov, ki živijo v tujini.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali slovenistki Lidija Koceli in Marija Končina, lanska prejemnica pesniške nagrade Fanny Haussmann Cvetka Bevc ter pesnik, literarni kritik in odgovorni urednik revije Vpogled Zoran Pevec, je v ožji izbor uvrstila pet avtoric in avtorja: Petro Koršič, Sašo Pavček, ki je bila nominirana že lani, Marušo Mugerli Lavrenčič, Milojko B. Komprej in Matjaža Pikala, so za STA povedali v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec.

Leta 1963 rojeni Matjaž Pikalo je pesnik, pisatelj, glasbenik, igralec, scenarist, dramatik in prevajalec. Diplomiral je iz etnologije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij je nadaljeval na VIII. univerzi v Parizu. Piše za otroke in odrasle.

Na nocojšnji prireditvi so predstavili tudi 23. številko revije za književnost in kulturo Vpogled, večer pa je z glasbenim programom obogatil Duo Kralj Matjaž.