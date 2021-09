Stevanović dobil klic

Policija je glavnemu organizatorju protesta tudi očitala, da ni aktivno sodeloval s policisti in pomagal umiriti ljudi, temveč je sprva spodbujal k uporu, nato pa pobral opremo in odšel. Glavni organizator protesta je bil kranjski mestni svetnik Zoran Stevanović, ki svoje vloge niti ne more niti ne želi skriti. Prek družbenih omrežij je javno pozival k protestu in bil na njem tudi glavni govorec. Kar zadeva nasilje, Stevanović očitke policije zavrača in trdi, da z izgredi ni imel ničesar. Po njegovih besedah je protestniški program trajal le do 19.40, torej se je končal, še preden so se začeli izgredi. »Prejeli smo klic, da prihaja skupina izgrednikov,« je dejal Stevanović, a ni povedal, od koga. »Imamo svoje vire,« je dodal. Stevanović je sicer na dan protesta že v dopoldanskih urah na omrežju facebook zapisal: »Zgodi se, da oblast sama aktivira skupine izgrednikov, da bi očrnila upor.«

Sredini izgredi so bili sicer na moč podobni dogajanju novembra lani, ko so se posamezne skupine spopadle s policisti. Takrat je policija kot glavnega organizatorja in hujskača prepoznala Ljubljančana Anisa Ličino, ki se tokrat protesta ni udeležil, je pa prek družbenih omrežij v nagovoru podprl protestnike in čestital organizatorjem. Do nas je prišla neuradna informacija, da naj bi med Ličino, ki se v javnosti v zadnjem času pojavlja predvsem zaradi svoje domnevne vloge v združbi tihotapcev droge, in Stevanovićem obstajale povezave in da naj bi se lani večkrat srečala v Kranju. Stevanović je včeraj navezo z Ličino zanikal. »Poznam ga le na videz,« je zatrdil, čeprav nam je Anis Ličina januarja letos pred enim izmed protestov dejal, da se je sestal z Anico Bidar iz civilne iniciative Maske dol in Zoranom Stevanovićem ter da so ugotovili, »da si delimo določena stališča«.