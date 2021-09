Čeprav je vsem jasno, da je superpokalni obračun med državnim in pokalnim prvakom le uvod v novo sezono in prihaja praktično še v pripravljalnem obdobju, drži nekaj kot pribito – za lovoriko gre. Tako pred današnjim obračunom ob 20.30 v Hali Tivoli razmišljata tudi trenerja Cedevite Olimpije Jurica Golemac in Krke Dalibor Damjanović. V en glas pa sta s kapetanoma ekip Jako Blažičem in Luko Lapornikom poudarila, da je največja zmaga vrnitev gledalcev na tribune.

Ekipi sta v pripravljalnem obdobju šli vsaka skozi svoje težave. Cedevita Olimpija je imela v prvem delu ogromno tekem, zato ji je zmanjkovalo časa za treninge. Trenerja Golemca je tako jezilo, da so se jim v igri ponavljale ene in iste napake, da je odpovedal obračun proti Ciboni, in z igralci raje pilil taktiko in fizično pripravljenost. Na petih pripravljalnih tekmah so sicer Ljubljančani dosegli zmagi (Bayern, Mitteldeutscher), remi (Oldenburg) in poraza (Pesaro in Partizan). »Superpokalna tekma ne bo realni kazalnik stanja obeh ekip, temveč na neki način dober pripravljalni obračun za obe moštvi. A ker gre za lovoriko, bomo zagotovo oboji dali vse od sebe. Naše stanje trenutno ni idealno, kljub temu pa bomo napravili vse, da superpokal ostane v Ljubljani,« razmišlja Jurica Golemac. Če bodo zmaji zmagali, bodo prišli do jubilejne desete superpokalne lovorike. Krka jih ima v vitrini pet.

Če so se pri Olimpiji ubadali s časovno stisko, so se pri Krki z zdravstvenimi težavami. So jih imeli pa tudi Ljubljančani, saj sta denimo zadnji pripravljalni obračun proti Bayernu izpustila Edo Murić in Marko Radovanović. Pri Novomeščanih so se skozi pripravljalno obdobje s poškodbami soočali Marko Arapović, TJ Gibbs, Jurij Macura, Leon Stergar in Miha Škedelj. Na šestih tekmah je Krka dvakrat zmagala (Atomeromu, Nymburk) in štirikrat izgubila (Alba Fehervar dvakrat, Ilirija, Nymburk). »V letošnjem moštvu imamo sedem novih obrazov. Potrebujemo še časa, da se spoznamo in uigramo. Le na dveh pripravljalnih tekmah smo bili v dokaj popolni postavi. Ko je tako, lahko igramo kakovostno košarko. Zaradi povedanega bomo morali biti na začetku sezone potrpežljivi, v prvi vrsti jaz. Čez noč ne bo igre, ki si je želimo. Na prvi tekmi zato ne pričakujem čudeža. Pričakujem pa, da pokažemo na parketu to, kar smo trenirali v obrambi in napadu. Izbrali smo novince, ki so karakterni. Vsi, ki so prišli, so delavci, željni treninga in napredka, dokazovanja in tekmovanja. Če vse to pokažemo proti Olimpiji, bom zadovoljen,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović.