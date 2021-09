Vsako leto znova predsednice oziroma predsedniki evropske komisije v govoru o stanju v Evropski uniji povlečejo črto pod preteklo leto in opredelijo izzive, ki integracijo čakajo v prihodnjem letu. Nič kaj drugače ni bilo tudi letos. Ko je danes predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v dobro uro trajajočem govoru nanizala odločno nadaljevanje Evropske unije pri soočanju s pandemijo koronavirusa, napovedala vztrajanje integracije na področju strateške avtonomije tako na gospodarskem kot obrambnem področju, se zavzela za še večjo podporo mladim, ki so med pandemijo največ morali žrtvovati, in je tudi napovedala okrepljen boj Unije proti podnebnim spremembam, je bila večkrat deležna aplavza poslancev evropskega parlamenta.

Cepiv je dovolj za vse »Prihodnjo leto bo EU spet na preizkušnji, a prepričana sem, da jo bomo uspešno prestali,« je dejala von der Leynova in omenila, da lahko integracija išče navdih pri mladih, torej generaciji, ki je odločna, pogumna in kaže skrb za druge. Nasploh je mlade v svojem govoru večkrat omenila tako v povezavi boja proti podnebnim spremembam kot tudi pri gospodarskem okrevanju po pandemiji, ki se ga je EU s s prvim skupnim zadolževanjem v zgodovini integracije lotila prav zaradi perspektiv mlade generacije. Leto 2022 naj bi v Evropski uniji zaradi vseh zaslug in žrtvovanj mlade generacije med pandemijo razglasili za leto mladih, je napovedala predsednica komisije. Von der Leynova je sicer posvarila, da pandemije še ni konec, pa čeprav je v EU cepljenih že okoli 70 odstotkov prebivalstva. Skrbijo jo neenakomerni deleži precepljenosti po državah članicah, zaradi česar se je zavzela za večjo hitrost pri cepljenju. »Storiti moramo vse, da ne bomo soočeni s pandemijo necepljenih,« je dejala in pomirila, da ima EU na razpolago še 1,5 milijard doz cepiv, del teh pa bo namenila tudi za pospešitev cepljenja po svetu. Pričakovano je kot pozitivno plat dogajanja v Uniji tudi izpostavila hitro gospodarsko okrevanje v članicah. Po njenih besedah bodo še letos nekatere članice na gospodarskem področju dosegle predpandemično raven, druge pa šele naslednje leto. Sedaj bo po njenih ocenah ključno izvajanje reform v članicah, ob čemer je za Slovenijo omenila izvedbo pokojninske reforme.